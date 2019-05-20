Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымРИА Новости 05:17

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.
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Парубий считает незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Аргументы и Факты06:11

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Lenta.ru05:19

Глава Рады заявил о конституционном кризисе из-за решения Зеленского

РБК05:55

Спикер рады назвал незаконным роспуск парламента

Известия05:39

Парубий заявил, что указ о роспуске Рады нарушает конституцию

Московский Комсомолец05:33

Глава Рады пригрозил Зеленскому ответственностью за указ о роспуске парламента

ТАСС06:07

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

РИА Новости05:17
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Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
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МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
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Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру

С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.
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Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
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Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками

Обновлено в 07:22
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Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Обновлено в 06:00
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Обновлено в 07:25
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Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
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Общество

СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с Димой Биланом

На днях в эфире радиостанции Love Radio Яна Рудковская призналась, что до встречи с Плющенко она состояла в романтических отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Обновлено в 07:12
Хоккей

В сборной России объяснили победу над шведами

Обновлено в 00:27
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Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться

Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
Обновлено вчера в 13:16
Авто

Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России

Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Политика

Оппозиция в Абхазии добилась переноса президентских выборов

Оппозиция потребовала переноса президентских выборов, назначенных ранее на 21 июля, из-за болезни кандидата в президенты, депутата парламента Абхазия Аслана Бжания.
Обновлено в 03:49
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок

Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Немку, пытавшуюся продать пояс смертника через мессенджер, обвинили в участии в ИГ

Муж научил ее пользоваться автоматом, у нее также был пояс смертника.
Обновлено в 05:15
Интернет

Tor выпустила браузер для Android

Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Губернатор открыл в Новосибирске международный транспортный форум

В Новосибирске начал работу VIII международный Сибирский транспортный форум; в его рамках состоится специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia 2019.
Обновлено в 01:04
Недвижимость

Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля

Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.
Обновлено в 07:51
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«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

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