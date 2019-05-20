Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконнымРИА Новости 05:17
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.
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Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Спорт
Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру
С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что у нее был роман с Димой Биланом
На днях в эфире радиостанции Love Radio Яна Рудковская призналась, что до встречи с Плющенко она состояла в романтических отношениях со своим подопечным Димой Биланом.
Обновлено в 07:12
Хоккей
В сборной России объяснили победу над шведами
Обновлено в 00:27
Музыка
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться
Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Политика
Оппозиция в Абхазии добилась переноса президентских выборов
Оппозиция потребовала переноса президентских выборов, назначенных ранее на 21 июля, из-за болезни кандидата в президенты, депутата парламента Абхазия Аслана Бжания.
Обновлено в 03:49
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Немку, пытавшуюся продать пояс смертника через мессенджер, обвинили в участии в ИГ
Муж научил ее пользоваться автоматом, у нее также был пояс смертника.
Обновлено в 05:15
Интернет
Tor выпустила браузер для Android
Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Губернатор открыл в Новосибирске международный транспортный форум
В Новосибирске начал работу VIII международный Сибирский транспортный форум; в его рамках состоится специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia 2019.
Обновлено в 01:04
Недвижимость
Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля
Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
Обновлено вчера в 08:59