Политика

Парубий подписал закон о «госязыке»Газета.Ru 07:48

Парубий заявил, что президент Украины подпишет его в "ближайшие часы или дни". Ранее Верховная рада Украины отказалась отменить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Рада отказалась отменить закон об украинском языке

Вести.Ru07:05

Рада отказалась отменить закон об исключительности украинского языка

РБК06:39

Парубий подписал скандальный закон о тотальной украинизации

ИА Новороссия07:35

Спикер Верховной Рады подписал закон о государственном языке

РИА Новости06:48

Спикер Рады пообещал «гнев украинского народа» тем, кто попробует отменить закон о языке

ТАСС06:51

Спикер Рады подписал закон о языке

Московский Комсомолец08:15

Спикер Рады обвинил «антиукраинские силы»в попытке отменить закон о языке

REGNUMвчера в 07:01
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Политика

Начались переговоры Лаврова и Помпео

В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Футбол

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Обновлено в 05:08
Культура

Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины

Обновлено в 07:20
Происшествия

Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Наука

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря

Обновлено в 08:03
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Обновлено в 03:47
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

Обновлено вчера в 11:13
Религия

Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться

Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки

Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Родившая двойню Алина Кабаева пропала

На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Зеленский записал послание мира для Донбасса и Крыма

Обновлено вчера в 12:36
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено вчера в 15:22
Наука

Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр

Авторы показали, что в ответ на скорость окружающих потоков жидкости псевдомонады меняют активность группы генов, названных Flo (flow-regulated operon, «регулируемый течением оперон»).
Обновлено в 03:00
Культура

Первый канал призвал не верить итогам проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:13
Происшествия

СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги

По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Энергетика

«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти и газа

За 3 месяца 2019 года Роснефть добыла 57,6 млн т жидких углеводородов (4,74 млн барр. в сутки), превысив среднесуточный объем производства год к году на 3,9%. Добыча газа в I квартале составила 17,12 млрд куб. м. увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика

Выявлена недостача в 242 миллиона у кубанского банка

Недостача 72 миллиона рублей связана с отсутствием имущества. Недостача 33,59 миллионов рублей это займы без оригиналов кредитных договоров.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле

Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Экономика

Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза

Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров

Обновлено в 06:39
Автоспорт

Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й

Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41
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