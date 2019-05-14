Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»Газета.Ru 07:48
Парубий заявил, что президент Украины подпишет его в "ближайшие часы или дни". Ранее Верховная рада Украины отказалась отменить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Политика
Начались переговоры Лаврова и Помпео
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Обновлено в 05:08
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13
Религия
Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться
Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки
Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Родившая двойню Алина Кабаева пропала
На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Зеленский записал послание мира для Донбасса и Крыма
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено вчера в 15:22
Наука
Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр
Авторы показали, что в ответ на скорость окружающих потоков жидкости псевдомонады меняют активность группы генов, названных Flo (flow-regulated operon, «регулируемый течением оперон»).
Обновлено в 03:00
Происшествия
СК выяснит, получала ли пациентка частной клиники в Москве ожоги
По данным Ивановой, во вторник в эфире одного из телеканалов был показан сюжет о женщине, которая в одной из частных московских клиник получила ожоги лица, шеи и кистей рук различной степени тяжести.
Обновлено в 07:44
Энергетика
«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти и газа
За 3 месяца 2019 года Роснефть добыла 57,6 млн т жидких углеводородов (4,74 млн барр. в сутки), превысив среднесуточный объем производства год к году на 3,9%. Добыча газа в I квартале составила 17,12 млрд куб. м. увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Выявлена недостача в 242 миллиона у кубанского банка
Недостача 72 миллиона рублей связана с отсутствием имущества. Недостача 33,59 миллионов рублей это займы без оригиналов кредитных договоров.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Автоспорт
Валттери Боттас лидирует на тестах в Барселоне, Даниил Квят – 6-й
Гонщик Mercedes Валттери Боттас стал быстрейшим в начале первого дня сезонных тестов в Барселоне.
Обновлено в 07:41