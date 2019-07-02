с чего всё началось

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную Раду прибыла на Украину. Об этом сообщило во вторник агентство Укринформ, ссылаясь на главу постоянной делегации Украины в ПАСЕ, депутата Рады Владимира Арьева.

Делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду прибыла на Украину

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