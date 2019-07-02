Политика
Делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду прибыла на УкраинуТАСС 08:55
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную Раду прибыла на Украину. Об этом сообщило во вторник агентство Укринформ, ссылаясь на главу постоянной делегации Украины в ПАСЕ, депутата Рады Владимира Арьева.
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Парубий отменил приглашение для ПАСЕ по наблюдению за выборами. Сейчас уже пять членов организации прибыли на Украину, однако они готовы отправиться обратно в случае принятия соответствующего решения.
— Владимир Арьев, украинский политикRuNews24.ru 12:15
с чего всё началось
"Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал Арьев во вторник Facebook.РИА Новости10:45
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