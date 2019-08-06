с чего всё началось

В столичном надзорном ведомстве уже установили один конкретный факт - 27 июля 2019 года супружеская пара приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном.

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Футбол «Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2.

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Музыка Москвичам дадут послушать интеллектуальную музыку На открытой площадке столичного сада «Эрмитаж» состоится фестиваль джазовой музыки.

Армия и оружие Более половины россиян опасаются ядерной войны Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.

Политика Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Политика Названа дата вступления в силу новых санкций США против РФ Новые санкции, введенные США против России, вступят в силу 26 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Политика Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Игры Игра Journey неожиданно вышла на iOS Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Шоу-бизнес Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили годовщину расставания 11 августа 2018-го Рита Дакота сообщила фолловерам, что решила развестись со своим супругом Владом Соколовским, которому меньше года назад родила дочь.

Футбол Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2. "Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша.

Недвижимость Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.

Происшествия Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.

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Общество Дом Меган Маркл выставлен на продажу Как стало известно, особняк, в котором некогда жила супруга принца Гарри, продается.

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Политика Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.

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Технологии «ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами «ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.