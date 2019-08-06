Общество
Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских правРоссийская газета 07:34
В столичном надзорном ведомстве уже установили один конкретный факт - 27 июля 2019 года супружеская пара приняла участие в несанкционированном митинге с годовалым сыном.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в ходе митинга ребенка передали другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.РИА Новости06:37
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