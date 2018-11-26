Футбол

«Партизан» забил гол вратарю между ног со штрафного удара
Матч ТВ
00:52

Один из мячей белградской команды получился курьезным. После навеса в штрафную полузащитника Данило Пантича, мяч минул всех и летел прямо ко вратарю гостей Урошу Дюричу, который не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног.
Матч ТВ00:52

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На видео попал момент самого курьезного гола: «Партизан» забил мяч вратарю между ног

iReactor01:47

В Сербии вратарь пропустил гол, который может претендовать на самый курьезный в сезоне

Sport24.ru01:10

Сербский вратарь пропустил обидный гол между ног. Видео

Спорт-Экспресс01:02

«Партизан» забил гол вратарю между ног со штрафного удара

Матч ТВ00:52

«Партизан» забил гол вратарю между ног со штрафного удара

Sportbox.RU00:52

В чемпионате Сербии голкипер пропустил курьезный гол между ног

РИА Новостивчера в 23:55

Ты забегаешь по комнате с криком: «Это невозможно!», увидев этот чудовищный фейл голкипера

Eurosport.ruвчера в 15:39
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