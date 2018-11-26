Один из мячей белградской команды получился курьезным. После навеса в штрафную полузащитника Данило Пантича, мяч минул всех и летел прямо ко вратарю гостей Урошу Дюричу, который не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног.

Матч ТВ 00:52