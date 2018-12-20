Футбол

Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников
Еженедельник Футбол
16:33

Зеленый цвет «Напоминает глобальную рекламу абсента», — подумала я, увидев огромную зеленую светящуюся махину под названием «Боруссия Парк». Стадион небольшой, на матче присутствовало чуть меньше 50 тысяч человек, но ярко-зеленый цвет наводит страх и на фанатов соперника, и на своих.
Еженедельник Футбол16:33

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Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Штутгарт» в матче бундеслиги

РИА Новости14:35

Мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»

Чемпионат14:28

Менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле разгромила «Штутгарт»

Советский спорт14:11

«Боруссия» из Менхенгладбаха разгромила «Штутграт» и обошла «Баварию» в турнирной таблице

Спорт-Экспресс14:00

«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Матч ТВ13:55

«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе

Sportbox.RU13:55

«Боруссия» М разгромила «Штутгарт» и обошла «Баварию» в Бундеслиге

Sport24.ru13:59
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Футбол

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Обновлено в 16:49
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 18:28
Футбол

Милан — Торино 0:0

«Милан» поделил очки с «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:18
Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 17:22
Футбол

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол

«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Московский "Спартак" прибыл в Испании, где сыграет против "Вильярреала" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол

«Динамо» с крупным счетом обыграло «Урал»

Обновлено в 18:28
Футбол

Хавбек «Челси» Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой страны

Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал матч против "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Футбол

Тренер «Краснодара»: Ари не сыграет с «Севильей», для него год окончен

Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев сообщил, что для нападающего команды Ари год окончен.
Обновлено в 15:46
Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ

После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.
Обновлено в 17:44
Футбол

«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 16:48
Футбол

Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку

Обновлено в 16:13
Футбол

Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено в 11:40
Футбол

Семака попросили поклясться, что Дзюба травмирован. Вот что он ответил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в матче 17-го тура премьер-лиги от "Рубина" (1:2) подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы повреждение, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 13:46
Футбол

Солари: «Такой конкуренции в чемпионате не было уже много лет»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари оценил уровень конкуренции в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Обновлено в 16:40
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Бенжамен Павар
Французский футболист
Французский футболист, защитник немецкого клуба «Штутгарт». Игрок национальной сборной Франции. Победитель Чемпионата мира по футболу 2018. Гол, забитый Паваром на ЧМ-2018 в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала, был признан самым красивым голом на турнире. За его гол проголосовали более 3 млн. фанатов на официальном сайте ФИФА.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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