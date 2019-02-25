Политика
Обнародованы результаты парламентских выборов в МолдавииRuNews24.ru вчера в 04:14
По данным представителей Центральной избирательной комиссии Молдавии, после обработки 97,66 процентов бюллетеней социалисты набрали 32 процента голосов избирателей. Данная партия выступает за укрепление отношений Молдавии с РФ. На втором месте с 25 процентами находится блок ACUM.
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Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых
На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Общество
Умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова
Обновлено в 07:50
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Экономика
«Аэрофлот» повышает топливный сбор
Топливный сбор авиакомпании «Аэрофлот» вырастет на 200 рублей. Цена увеличится для вылетов с 1 апреля при покупке билетов с 4 марта.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 07:54
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией
Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора
Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Российских военных осудили за танковый выстрел по своим
Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.
Обновлено в 07:41
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»
USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 06:07
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи
"По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 08:45
Политика
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал характеристики малогабаритного автомата АМ-17
Концерн «Калашников» опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 05:29
Экономика
Титов заявил о готовности предпринимателей внести залог за Калви
Предприниматели готовы предоставить деньги на залог основателю Baring Vostok и председателю совета директоров банка «Восточный» Майклу Калви, если суд смягчит ему меру пресечения.
Обновлено в 07:29
Авто
«АвтоВАЗ» частично приостановил производство из-за разрыва трубы
«АвтоВАЗ» приостановил работу некоторых своих подразделений из-за разрыва трубы водоснабжения, сообщил «Ведомостям» представитель автопроизводителя.
Обновлено в 08:07
Общество
Вратарь «Спартака» Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров заявил, что для его семьи 300 тысяч рублей в месяц будет достаточно.
Обновлено в 08:37
Политика
На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей
Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что украинская полиция задержала на подъезде к Одессе группу вооружённых людей.
Обновлено в 08:11
Политика
Серийный выпуск МС-21 начнется в 2021 году
Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам посещения Иркутского авиационного завода сообщил, что с 2021 года несмотря на все сложности начнется серийное производство самолетов МС-21.
Обновлено в 08:58
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.
Обновлено в 08:47
Общество
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Обновлено в 08:18
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Энергетика
«Газпром» в 2018 году увеличил долю на рынке газа в ЕС
Елена Бурмистрова, генеральный директор «Газпром экспорта»: «В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%». «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до 201,7 миллиарда кубометров, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:34