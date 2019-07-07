Политика
Партия премьера Греции признала поражение на выборах в парламентТАСС 13:37
Правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса признает поражение на досрочных парламентских выборах и собирается отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии.
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Происшествия
Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину
Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Ротор» разгромил «Авангард» в первом матче сезона ФНЛ
В первом туре встретились местный «Авангард» и волгоградский «Ротор», который сумел переиграть соперника, как на поле, так и на стадионе.
Обновлено в 12:57
Музыка
Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом
Обновлено в 13:52
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика
В ОБСЕ отклонили резолюцию России о противодействии неонацизму
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил разработанную российской стороной резолюцию, в соответствии с которой предлагалось подвергнуть жесткой критике неонацизм, а также призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.
Обновлено в 10:23
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске
В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Технологии
Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты
Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Здоровье
На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом
26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Происшествия
Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере
Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
Обновлено в 14:38
Наука
В египетской пирамиде найден ход в загробный мир
В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Армия и оружие
На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах
Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Вернут с того света: В России начали лечить рак с помощью гипноза
На начальных стадиях многим удаётся излечиться от рака, а если это 3 или 4 стадия, то в большинстве случаев всё заканчивается трагично.
Обновлено в 05:33