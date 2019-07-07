Политика

Партия премьера Греции признала поражение на выборах в парламентТАСС 13:37

Правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса признает поражение на досрочных парламентских выборах и собирается отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии.
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Присягу новый премьер Греции принесет 8 июля

Известия14:44

Экзитпол: Партия «Новая демократия» выиграла досрочные выборы в Греции

Российская газета13:58

В Греции начались досрочные выборы в парламент

Коммерсантъ02:45

Экзитполы предсказали поражение партии Ципраса на выборах в Греции

РБК12:55

Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах

РИА Новости14:57

СМИ: Ципрас сообщил лидеру партии «Новая демократия», что передаст ему власть 8 июля

ТАСС14:24

Ципрас поздравил лидера «Новой демократии» с победой на выборах в Греции

RT на русском14:44
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Происшествия

Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Ротор» разгромил «Авангард» в первом матче сезона ФНЛ

В первом туре встретились местный «Авангард» и волгоградский «Ротор», который сумел переиграть соперника, как на поле, так и на стадионе.
Обновлено в 12:57
Музыка

Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом

Обновлено в 13:52
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено в 13:44
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье к разрушенному мосту у Станицы Луганской, где находится единственный пешеходный пункт пропуска в Луганскую народную республику.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика

В ОБСЕ отклонили резолюцию России о противодействии неонацизму

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил разработанную российской стороной резолюцию, в соответствии с которой предлагалось подвергнуть жесткой критике неонацизм, а также призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.
Обновлено в 10:23
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске

В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Технологии

Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты

Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Польше перевернулся автобус с украинцами

Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Здоровье

На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом

26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Происшествия

Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере

Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
Обновлено в 14:38
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Армия и оружие

На границе с ЛНР трое солдат ВСУ подорвались на собственных минах

Трое военнослужащих ВСУ стали жертвами собственной неосторожности — погибли при установке мин в районе поселка Кряковка у границы с ЛНР.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Вернут с того света: В России начали лечить рак с помощью гипноза

На начальных стадиях многим удаётся излечиться от рака, а если это 3 или 4 стадия, то в большинстве случаев всё заканчивается трагично.
Обновлено в 05:33
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