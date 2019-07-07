Правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Греции Алексиса Ципраса признает поражение на досрочных парламентских выборах и собирается отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии.

Партия премьера Греции признала поражение на выборах в парламент

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