Политика

ТрудТрудЗеленский предложил Раде кандидатуру премьера

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Как сообщает телеканал NewsOne, об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
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