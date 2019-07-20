Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной РадыLenta.ru 10:12
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на три источника, близких к избирательному штабу партии.
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Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии.РБК07:38
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