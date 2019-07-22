с чего всё началось

Кандидаты от партии Зеленского лидируют в 126 из 199 одномандатных округов. Еще 122 мандата из 225 «Слуга народа» может получить по партийным спискам, то есть суммарно эта партия претендует на 248 мест в Верховной раде нового созыва.

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.

Финансы Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

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Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.

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Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Происшествия В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.

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Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.