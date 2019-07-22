Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в РадуРБК 05:22

Кандидаты от партии Зеленского лидируют в 126 из 199 одномандатных округов. Еще 122 мандата из 225 «Слуга народа» может получить по партийным спискам, то есть суммарно эта партия претендует на 248 мест в Верховной раде нового созыва.
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с чего всё началось
После обработки 46% голосов партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского претендует
 на 130 мест в Верховной Раде по партийным спискам, а ее кандидаты побеждают не менее чем в 106 мажоритарных округах.
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