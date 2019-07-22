Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной радеВедомости 05:53
Еще 126 мест партия Зеленского получает на данный момент по одномандатным округам, подсчитало издание на основе данных ЦИК. Таким образом, у «Слуги народа» в новом парламенте может быть 248 мест при необходимом большинстве в 226.
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с чего всё началось
После обработки 46% голосов партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского претендует на 130 мест в Верховной Раде по партийным спискам, а ее кандидаты побеждают не менее чем в 106 мажоритарных округах.Новая газета03:20
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