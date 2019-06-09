Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в РадуГазета.Ru 07:33
Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" показала двадцать претендентов, которые могут стать депутатами. Об этом сообщает "112 Украина". Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа".
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Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
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«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
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Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
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Обновлено в 09:27
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В новом КоАП появятся наказания для предпринимателей
Советник председателя Госдумы в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что разработка нового КоАП тесно увязана с реформой контрольно-надзорной деятельности, а для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена отдельная шкала наказаний.
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ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Обновлено вчера в 13:36
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Конференция Microsoft на E3 2019 начнется сегодня в 23:00 по московскому времени. На ней компания может представить новое поколение Xbox.
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Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
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В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
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Лера Кудрявцева призналась мужу в любви в честь шестилетней годовщины свадьбы. Чуть меньше года назад у пары родилась дочь Мария.
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Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
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Картину Кандинского продали в Германии за 2,5 миллиона евро
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Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
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Экономика
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В Башкирии за прошедшую неделю внезапно подорожали продукты питания.
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Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
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Похудевшая Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии
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Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).
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