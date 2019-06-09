Политика

Партия Зеленского представила 20 кандидатов в РадуГазета.Ru 07:33

Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" показала двадцать претендентов, которые могут стать депутатами. Об этом сообщает "112 Украина". Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа".
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Партия Зеленского представила часть своих кандидатов на выборы в Раду

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
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