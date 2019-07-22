с чего всё началось

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест. Таким образом, она сможет самостоятельно сформировать правительство.

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Политика В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Здоровье Ученые разоблачили популярные мифы о женской груди Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Экономика В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.

Футбол «Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Политика ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом» Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Медведчук оценил первые результаты выборов Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Культура Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве Скульптура главного героя романа Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" появилась на могиле писателя на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Происшествия Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.

Политика В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой хочет вернуть права на сына Сеть взорвала новость о том, что сына Владислава Пугачева, родного племянника Примадонны, усыновили.

Экономика Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.

Космос Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).

Происшествия Депутат Госсовета Коми умер дома от кровопотери Следственный комитет начал проверку по факту смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова.

Экономика ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.

Политика Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.

Происшествия Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.