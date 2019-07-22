Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в РадуРБК 05:22
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест. Таким образом, она сможет самостоятельно сформировать правительство.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
После обработки 46% голосов партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского претендует на 130 мест в Верховной Раде по партийным спискам, а ее кандидаты побеждают не менее чем в 106 мажоритарных округах.Новая газета03:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Экономика
Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году
Гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов представил годовой отчет президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 07:33
Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Ученые разоблачили популярные мифы о женской груди
Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди.
Обновлено в 06:35
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Экономика
В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Обновлено в 06:01
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Культура
Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве
Скульптура главного героя романа Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" появилась на могиле писателя на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:40
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку
Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.
Обновлено в 06:55
Политика
В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой хочет вернуть права на сына
Сеть взорвала новость о том, что сына Владислава Пугачева, родного племянника Примадонны, усыновили.
Обновлено в 03:00
Экономика
Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
Обновлено в 06:59
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Депутат Госсовета Коми умер дома от кровопотери
Следственный комитет начал проверку по факту смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова.
Обновлено в 08:29
Экономика
ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.
Обновлено в 04:35
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой»
Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59