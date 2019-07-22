Политика
Партия Зеленского получает большинство в Верховной РадеИнфо24 06:42
Партия президента Украины Владимира Зеленского по итогам выборов получает большинство мандатов в Верховной Раде Украины. Это лишает ее необходимости создавать коалицию с другими политическими силами. По состоянию на 13.45 мск Центризбирком Украины обработал 62,48% итоговых протоколов.
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