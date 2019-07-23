Новые украинские власти могут расширить использование русского языка в Донбассе в отличие от остальных областей Незалежной. Об этом заявил лидер победившей на внеочередных выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Партия Зеленского оставит русский язык только для жителей Донбасса

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