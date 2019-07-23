Политика

Партия Зеленского оставит русский язык только для жителей ДонбассаУтро.ru 11:50

Новые украинские власти могут расширить использование русского языка в Донбассе в отличие от остальных областей Незалежной. Об этом заявил лидер победившей на внеочередных выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
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Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Life.ru14:41

Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

Комсомольская правда13:23

Лидер «Слуги народа» допустил «более глубокое использование русского языка» на Украине

ТАСС11:35

Глава «Слуги народа» допустил введение в Донбассе расширенного права на русский язык

Известия11:23

Лидер партии Зеленского высказался о будущем русского языка на Украине

РЕН ТВ11:21

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Lenta.ru10:43

В партии Зеленского рассказали о будущем русского языка в Донбассе

РИА Новости10:43
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
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Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
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Астрономы опубликовали уникальные данные о Нептуне, полученные зондом Voyager. Аппарат прислал на Землю звуки с планеты.
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Компания Kia представила новый кроссовер Seltos

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По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
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Источник рассказал о трех новых iPhone 2019 года

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