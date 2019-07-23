Политика
Партия Зеленского оставит русский язык только для жителей ДонбассаУтро.ru 11:50
Новые украинские власти могут расширить использование русского языка в Донбассе в отличие от остальных областей Незалежной. Об этом заявил лидер победившей на внеочередных выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава партии Зеленского пообещал утвердить статус русского языка на Донбасса
Московский Комсомолец11:07
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Экономика
Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России
В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Космос
Как делаются миллионные состояния на продаже участков на Луне
В результате клиенты Хоупа по факту приобретают лишь сертификат в красивой рамке, но никак не участок на Луне.
Обновлено в 01:00
Футбол
Хадсон-Одои подпишет пятилетний контракт с «Челси»
Полузащитник Каллум Хадсон-Одои согласился продлить контракт с лондонским «Челси».
Обновлено в 15:11
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
Обновлено в 05:59
Экономика
В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%
В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Наука
Геноцид в геноме
Эхо голодной зимы В сентябре 1944 года союзники готовили военную операцию "Маркет Гарден" для освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Обновлено в 11:20
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Здоровье
В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей
Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове.
Обновлено в 13:10
Политика
Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией
На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено в 13:49
Политика
Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19