с чего всё началось

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел. Такое сообщение отправила с мобильного телефона депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, сообщает украинское издание «Страна».

Общество Беглова официально спросили о его московской квартире Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.

Финансы Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Политика Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Барселона» согласовала возвращение Неймара Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».

Общество Собянина попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды Кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили приостановить строительство Юго-Восточной хорды, говорится в тексте резолюции было по итогам круглого стола, посвященного проблеме безопасного строительства будущей магистрали.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Авто Компания Zotye рассказала о новинках для России Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.

Здоровье Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.

Политика Лукашенко предложил США начать с чистого листа Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Шоу-бизнес Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.

Общество Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

Космос Физики пошагово объяснили, как построить червоточину Даже если бы было возможно совершить небольшую прогулку сквозь червоточину и оказаться в каком-то удаленном уголке Вселенной, есть одна техническая проблема: червоточины изгибаются в пространстве-времени настолько экстремально, что образуется короткий туннель, катастрофически нестабильный.

Происшествия Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Политика Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».