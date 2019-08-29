Политика
REGNUMПорошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел. Такое сообщение отправила с мобильного телефона депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, сообщает украинское издание «Страна».
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с чего всё началось
В сообщении, которое Богуцкая адресовала неизвестной «Леночке», также сказано, что народные депутаты приняли решение оставить Авакова на посту министра, чтобы предотвратить государственный переворот.Телеканал 360°09:40
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Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд
Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
ТАСС 09:10
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Общество
Собянина попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили приостановить строительство Юго-Восточной хорды, говорится в тексте резолюции было по итогам круглого стола, посвященного проблеме безопасного строительства будущей магистрали.
Московский Комсомолец 08:13
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Авто
Компания Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня 03:37
Здоровье
Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов
В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.
REGNUM 06:59
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.
Народные новости 08:06
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Космос
Физики пошагово объяснили, как построить червоточину
Даже если бы было возможно совершить небольшую прогулку сквозь червоточину и оказаться в каком-то удаленном уголке Вселенной, есть одна техническая проблема: червоточины изгибаются в пространстве-времени настолько экстремально, что образуется короткий туннель, катастрофически нестабильный.
Суть событий вчера в 10:07
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50