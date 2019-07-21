с чего всё началось

По итогам подсчёта 35,51% бюллетеней на выборах в Верховную раду Украины продолжает лидировать партия Слуга народа Владимира Зеленского, сообщается на сайте ЦИК Украины. Партия действующего президента набрала 42,19% голосов избирателей.

На выборах в Раду лидирует партия Зеленского

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