Политика
На выборах в Раду лидирует партия ЗеленскогоИжевскИнфо.РУ 01:03
По итогам подсчёта 35,51% бюллетеней на выборах в Верховную раду Украины продолжает лидировать партия Слуга народа Владимира Зеленского, сообщается на сайте ЦИК Украины. Партия действующего президента набрала 42,19% голосов избирателей.
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с чего всё началось
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду с отрывом от ближайшего конкурента почти в 30% голосов, следует из данных ЦИК.Коммерсантъвчера в 23:12
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