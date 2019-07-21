Если партии «Слуга народа» удастся получить абсолютное большинство голосов в парламенте, она сможет самостоятельно назначить правительство.

Партия «Слуга народа» подошла к 50%-му показателю на выборах – экзитпол

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Происшествия В США два самолета столкнулись в аэропорту Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.

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Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

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