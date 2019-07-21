Политика

Партия «Слуга народа» подошла к 50%-му показателю на выборах – экзитполУкраина.ру 09:40

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Если партии «Слуга народа» удастся получить абсолютное большинство голосов в парламенте, она сможет самостоятельно назначить правительство.
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ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА С 11,5% ЗАНИМАЕТ 2 МЕСТО НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТПОЛ

Financial One13:06

Партия «Слуга народа» подошла к 50%-му показателю на выборах – экзитпол

Украина.ру09:40
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