Политика

Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера РадыФАН вчера в 18:44

Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом заявил будущий депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.
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В «Слуге народа» назвали имя спикера Рады

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В «Слуге народа» назвали вероятного спикера Рады нового созыва

RT на русскомвчера в 16:24

Партия Зеленского определилась со спикером Верховной Рады

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В «Слуге народа» назвали имя спикера новоизбранной Рады

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В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Газета.Ruвчера в 16:15

В партии «Слуга народа» назвали вероятного спикера Рады

РИА Новостивчера в 15:51
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
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Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
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Google и Huawei вместе работали над умным динамиком

В отчете The Information говорится, что компании Google и Huawei вместе разрабатывали интеллектуальный динамик работающий с Google Assistant, по крайней мере в течение года.
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Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

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Футбол

Тони Шунич: «Победа над „Уралом“ придаст „Динамо“ уверенности»

Защитник «Динамо» Тони Шунич уверен, что победа над «Уралом» (2:0) в матче третьего тура РПЛ придаст его команде уверенности.
Обновлено в 02:23
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Музыка

Присяжные признали певицу Кэти Перри виновной в плагиате

Суд Лос-Анджелеса признал известную американскую певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав, допущенном при написании песни Dark Horse, которую звезда выпустила в 2013 году.
Обновлено в 02:01
Кино

Машков назвал условие возвращения в кино

Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено 28 июля в 05:43
Армия и оружие

19 пьяных украинских танкистов задержаны в Донбассе

Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс похвасталась фото себя в юности

На одном из фото знаменитость предстала в юном возрасте. Фанаты заметили, что в юности актриса была очень красивой девушкой.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии

Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
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Политика

Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт

Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

В Англии ввели новое футбольное правило. Теперь можно удалить игрока на 10 минут

Федерация футбола Англии утвердила на всех уровнях массового футбола с начала сезона-2019/20 правила временных удалений игроков во время матча.
Обновлено в 02:57
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов

Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Происшествия

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Авто

Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено вчера в 12:33
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