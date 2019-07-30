Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом заявил будущий депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.

Гаджеты Google и Huawei вместе работали над умным динамиком В отчете The Information говорится, что компании Google и Huawei вместе разрабатывали интеллектуальный динамик работающий с Google Assistant, по крайней мере в течение года.

Футбол Тони Шунич: «Победа над „Уралом“ придаст „Динамо“ уверенности» Защитник «Динамо» Тони Шунич уверен, что победа над «Уралом» (2:0) в матче третьего тура РПЛ придаст его команде уверенности.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.

Происшествия В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".

Музыка Присяжные признали певицу Кэти Перри виновной в плагиате Суд Лос-Анджелеса признал известную американскую певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав, допущенном при написании песни Dark Horse, которую звезда выпустила в 2013 году.

Армия и оружие В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс похвасталась фото себя в юности На одном из фото знаменитость предстала в юном возрасте. Фанаты заметили, что в юности актриса была очень красивой девушкой.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии Отбывающие срок в колонии полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали о питании в колонии.

Общество В Японии из-за жары погибли 11 человек Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Политика «Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.

Политика Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.

Политика Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Футбол В Англии ввели новое футбольное правило. Теперь можно удалить игрока на 10 минут Федерация футбола Англии утвердила на всех уровнях массового футбола с начала сезона-2019/20 правила временных удалений игроков во время матча.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Происшествия Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.