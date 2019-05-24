Политика
Партия Порошенко сменит названиеИзвестия 05:59
Новым наименованием политической силы станет «Европейская солидарность». Об этом сообщил источник в партии, отмечает в пятницу, 24 мая, «Интерфакс-Украина». Новое название не будет иметь связи с бывшим президентом Украины.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео
Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Космос
Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы
Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Футбол
Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что футболисту «Зенита» Алесандру Кокорину, отбывающему наказание в СИЗО «Бутырка» для восстановления после операции на колене необходима беговая дорожка, сообщает «Р-Спорт».
Обновлено в 09:17
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Джорджио Кьеллини: «Надеюсь, Конте с „Интером“ ничего не выиграет»
Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини сообщил, что не хотел бы видеть бывшего наставник черно-белых Антонио Конте во главе «Интера» — Видеть Конте в «Интере» будет ужасно.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Происшествия
На эко-митинге в Саратове рассказали об отравленных землях САЗа
Как сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» организатор акции Иван Урядов и ведущий митинга Александр Мигурский, они не состоят в какой-либо организации, но поддерживают децентрализованное международное движение, начавшееся год назад с акции шведской школьницы Греты Тунберг, которая постаралась привлечь внимание к проблемам экологии.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Культура
Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:13
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Авто
Dacia Duster в апреле стал самым продаваемым кроссовером в Европе
Компактный внедорожник Duster, выпускаемый под румынским брендом Dacia, по итогам апреля вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В США началось строительство первой подлодки нового поколения
Строительство первой стратегической подводной лодки класса Columbia началось в США.
Обновлено в 10:26
Политика
КНДР отказалась возобновлять переговоры с США о денуклеаризации
Представитель МИД страны отметил, что переговоры невозможны до изменения подхода США к взаимоотношениям к с КНДР: Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция .
Обновлено в 08:18