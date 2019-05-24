Политика

Партия Порошенко сменит названиеИзвестия 05:59

Новым наименованием политической силы станет «Европейская солидарность». Об этом сообщил источник в партии, отмечает в пятницу, 24 мая, «Интерфакс-Украина». Новое название не будет иметь связи с бывшим президентом Украины.
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Партия Порошенко избавилась от его имени в названии

Lenta.ru10:59

РБК: Партия Порошенко сменит лидера и название

Ведомости05:53

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

ТАСС09:26

Партию Порошенко предложили переименовать в «Европейскую солидарность»

РИА Новости07:58

Партия Порошенко сменит название

Известия05:59

Партия бывшего президента Украины «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейскую солидарность»

Эхо Москвы10:31

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

РБК04:21
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Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

Клуб КХЛ «Ак Барс» заключил контракт с лучшим голкипером шведской лиги

Обновлено в 11:08
Политика

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео

Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Общество

Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

Обновлено в 11:09
Космос

Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы

Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Энергетика

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

«У нас были сложные отношения»: Тимати помирился с отцом Децла

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Росгвардию могут вооружить модернизированным пистолетом Лебедева

Обновлено в 08:54
Футбол

Кокорин попросит «Зенит» передать ему в СИЗО беговую дорожку

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что футболисту «Зенита» Алесандру Кокорину, отбывающему наказание в СИЗО «Бутырка» для восстановления после операции на колене необходима беговая дорожка, сообщает «Р-Спорт».
Обновлено в 09:17
Энергетика

ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Джорджио Кьеллини: «Надеюсь, Конте с „Интером“ ничего не выиграет»

Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини сообщил, что не хотел бы видеть бывшего наставник черно-белых Антонио Конте во главе «Интера» — Видеть Конте в «Интере» будет ужасно.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено в 10:10
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Происшествия

На эко-митинге в Саратове рассказали об отравленных землях САЗа

Как сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» организатор акции Иван Урядов и ведущий митинга Александр Мигурский, они не состоят в какой-либо организации, но поддерживают децентрализованное международное движение, начавшееся год назад с акции шведской школьницы Греты Тунберг, которая постаралась привлечь внимание к проблемам экологии.
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Политика

Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Культура

Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:13
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено в 07:21
Авто

Dacia Duster в апреле стал самым продаваемым кроссовером в Европе

Компактный внедорожник Duster, выпускаемый под румынским брендом Dacia, по итогам апреля вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

В США началось строительство первой подлодки нового поколения

Строительство первой стратегической подводной лодки класса Columbia началось в США.
Обновлено в 10:26
Политика

КНДР отказалась возобновлять переговоры с США о денуклеаризации

Представитель МИД страны отметил, что переговоры невозможны до изменения подхода США к взаимоотношениям к с КНДР: Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция .
Обновлено в 08:18
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