Политика
Партия Порошенко сменит названиеИзвестия 05:59
Новым наименованием политической силы станет «Европейская солидарность». Об этом сообщил источник в партии, отмечает в пятницу, 24 мая, «Интерфакс-Украина». Новое название не будет иметь связи с бывшим президентом Украины.
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Шоу-бизнес
Во время романа с иностранцем Анфисе Чеховой приходилось летать в Европу за свой счет
Обновлено в 12:15
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено в 17:38
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Обновлено в 14:22
Наука
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено в 07:24
Политика
Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
Обновлено в 11:21
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе
Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата
Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Генерала СК Никандрова выпустили по УДО
Обновлено в 09:45
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено в 11:54
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Авто
Названы самые распространенные LCV в России
Пятое место осталось за Ford Transit с показателем 125,9 тыс. автомобилей, ставшим самой распространенной иномаркой в российском парке LCV.
Обновлено в 08:59
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Общество
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено в 11:54
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке.
Обновлено в 04:38
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Политика
Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 08:41
Кино
«Аладдин» стартовал лучше прогнозов
Как сообщает издание Deadline, его ночные сборы составили семь миллионов долларов - больше, чем сулили ранние прогнозы.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58