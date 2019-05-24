Политика

Партия Порошенко сменила названиеГазета.Ru 09:31

Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.
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Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
РБК04:21

Подробнее о событии

Партия Порошенко сменила название на «Европейскую солидарность»

ТАСС09:26

Партия Петра Порошенко собирается провести ребрендинг перед выборами в Верховную Раду

Эхо Москвы05:32

Партия Порошенко сменит название

Известия05:59

РБК: Партия Порошенко сменит лидера и название

Ведомости05:53

Партия Порошенко откажется от лидерства Порошенко и сменит название

Lenta.ru05:40

Партию Порошенко предложили переименовать в «Европейскую солидарность»

РИА Новости07:58

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

РБК04:21
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны назвало данные о химатаке в Идлибе циничной ложью

Особый цинизм заявлению госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая "химатаке" в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и так называемыми мошенниками из "Белых касок", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Музыка

Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»

По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 09:35
Хоккей

Василевский сыграет с Финляндией

В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
Обновлено в 09:37
Политика

Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае

Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.
Обновлено в 09:08
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Происшествия

СК ходатайствует об аресте дагестанского депутата Фикрета Раджабова

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Народного собрания Республики Дагестан Фикрета Раджабова и главного специалиста - эксперта управления Росреестра республики Зулейхат Дагировой, задержанных по подозрению в участии в преступном сообществе", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:01
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Общество

НТВ подготовило расследование о Навальном

Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз.
Обновлено в 05:25
Политика

Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.
Обновлено в 06:55
Футбол

Рамос задумался об уходе из «Реала»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги

Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Общество

РЭО нашел возможность снизить тарифы на мусор для населения

Делегация Российского экологического оператора (РЭО) посетила Германию и познакомилась с немецким опытом по сбору и переработке мусора.
Обновлено в 06:50
Авто

Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith

Премиальный британский бренд Rolls-Royce объявил о выходе нового эксклюзивного автомобиля Wraith Eagle VIII в кузове купе.
Обновлено в 05:11
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Общество

В России могут отменить возрастную маркировку в литературе и искусстве

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская совместно с группой коллег подготовила пакет законопроектов, снимающих большую часть ограничений (кроме «18+») для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа.
Обновлено в 10:04
Энергетика

Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России

Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Культура

«Яндекс» стал владельцем прав на сериал «Слуга народа» с Зеленским

«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа» с Зеленским у международного дистрибьютора Eccho rights.
Обновлено в 05:01
Экономика

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Общество

Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева

Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:31
Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
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