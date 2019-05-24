Политика
Партия Порошенко сменила названиеГазета.Ru 09:31
Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.
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с чего всё началось
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.РБК04:21
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны назвало данные о химатаке в Идлибе циничной ложью
Особый цинизм заявлению госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая "химатаке" в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской "Обсерваторией по правам человека" и так называемыми мошенниками из "Белых касок", - сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Музыка
Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Василевский сыграет с Финляндией
В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае
Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.
Обновлено в 09:08
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Происшествия
СК ходатайствует об аресте дагестанского депутата Фикрета Раджабова
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Народного собрания Республики Дагестан Фикрета Раджабова и главного специалиста - эксперта управления Росреестра республики Зулейхат Дагировой, задержанных по подозрению в участии в преступном сообществе", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:01
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз.
Обновлено в 05:25
Политика
Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.
Обновлено в 06:55
Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Общество
РЭО нашел возможность снизить тарифы на мусор для населения
Делегация Российского экологического оператора (РЭО) посетила Германию и познакомилась с немецким опытом по сбору и переработке мусора.
Обновлено в 06:50
Авто
Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith
Премиальный британский бренд Rolls-Royce объявил о выходе нового эксклюзивного автомобиля Wraith Eagle VIII в кузове купе.
Обновлено в 05:11
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Общество
В России могут отменить возрастную маркировку в литературе и искусстве
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская совместно с группой коллег подготовила пакет законопроектов, снимающих большую часть ограничений (кроме «18+») для доступа детей к произведениям литературы, искусства и кинематографа.
Обновлено в 10:04
Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Культура
«Яндекс» стал владельцем прав на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа» с Зеленским у международного дистрибьютора Eccho rights.
Обновлено в 05:01
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Общество
Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева
Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:31
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21