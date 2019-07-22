Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду победила с 29,55% на зарубежных избирательных участках, сообщает РИА "Новости". По результатам 100% обработки протоколов, на второе место на зарубежных участках выходит партия "Слуга народа" - 28,13%.

Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом

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