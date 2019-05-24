Политика
Партия Порошенко изменила названиеВечерняя Москва 10:12
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новое название поможет одержать победу на парламентских выборах. По его словам, состав фракции будет обновлен. Первое заседание политической партии состоится 31 мая.
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Политика
США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне
К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Музыка
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Обновлено в 05:29
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.
Обновлено в 10:48
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch
Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.
Обновлено в 12:38
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом
Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Политика
Путин попросил патриарха разгрузить свой график
Владимир Путин неизменно поздравляет Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства, президент не стал изменять сложившейся традиции и в этом году.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата
Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Обновлено в 16:11
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Происшествия
Неизвестные избили мотоциклиста и отобрали его транспортное средство на юге Москвы
"Трое неизвестных остановили мотоциклиста на Севастопольском проспекте в Москве, после чего забрали его транспортное средство и скрылись вместе с мотоциклом на грузовой машине", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:50
Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21