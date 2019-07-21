Политика
Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией ЗеленскогоКомсомольская правда 17:28
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом заявил журналистам глава политсовета "За жизнь" Виктор Медведчук.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Израиль получил секретные коды от российских С-300
Как следует из информации представленной российским изданием «Свободная пресса», Израиль получил секретную информацию о российских системах ПВО С-300, включая и те, которые ранее были поставлены в Сирию, и может отключать их в любое время.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Партия Зеленского готовит черновой вариант коалиционного соглашения
Глава партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что черновой вариант коалиционного соглашения уже пишется.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Обновлено в 06:52
Политика
Экзитполы: партию Зеленского поддержали почти половина избирателей
На внеочередных выборах в Верховную раду Украины уверенно лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», которую поддержали, по разным данным, от 42% до 44,5% избирателей, говорится в экзитполах, опубликованных после закрытия избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено в 11:56
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян домой
Иранские власти заявили, что не могут отпустить россиян и остальных людей, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 08:20
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии сорвались два альпиниста из Петербурга
Два альпиниста из Петербурга сорвались при восхождении на гору Урал в Кабардино-Балкарии. На место ЧП направлена группа спасателей.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы
Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.
Обновлено в 19:43
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Экономика
Экологический долг продолжает расти
«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика
Украина собирается прекратить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 19:03
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Космос
В Москве завершился проект имитации полета на Луну
В российской столице завершился проект SIRIUS.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08