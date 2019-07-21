Политика

Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией ЗеленскогоКомсомольская правда 17:28

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом заявил журналистам глава политсовета "За жизнь" Виктор Медведчук.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новом составе Рады

РЕН ТВ16:42

Медведчук: члены «Оппозиционной платформой - за жизнь» не войдут в кабмин Украины

ТАСС14:42

«Оппозиционная платформа» не войдёт в коалицию со сторонниками Зеленского

News.ru15:12

Медведчук отказался от коалиции со «Слугой народа»

Говорит Москва15:03

Партия Медведчука отказалась от коалиции с партией Зеленского

Lenta.ru14:56

Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде

РБК16:05

«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»

Вести.Ru14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»

В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Политика

ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду

Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Израиль получил секретные коды от российских С-300

Как следует из информации представленной российским изданием «Свободная пресса», Израиль получил секретную информацию о российских системах ПВО С-300, включая и те, которые ранее были поставлены в Сирию, и может отключать их в любое время.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Партия Зеленского готовит черновой вариант коалиционного соглашения

Глава партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что черновой вариант коалиционного соглашения уже пишется.
Обновлено в 19:21
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено в 14:11
Общество

Циклон Данас пришел на юг Приморья

Обновлено в 06:52
Политика

Экзитполы: партию Зеленского поддержали почти половина избирателей

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины уверенно лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», которую поддержали, по разным данным, от 42% до 44,5% избирателей, говорится в экзитполах, опубликованных после закрытия избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Игры

В Star Citizen появилась система правопорядка

Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено в 11:56
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Происшествия

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян домой

Иранские власти заявили, что не могут отпустить россиян и остальных людей, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 08:20
Экономика

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Происшествия

В горах Кабардино-Балкарии сорвались два альпиниста из Петербурга

Два альпиниста из Петербурга сорвались при восхождении на гору Урал в Кабардино-Балкарии. На место ЧП направлена группа спасателей.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы

Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.
Обновлено в 19:43
Общество

Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Экономика

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Экономика

Экологический долг продолжает расти

«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика

Украина собирается прекратить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 19:03
Кино

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

Обновлено в 06:42
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Резиновые пули и слезоточивый газ применили в ходе протеста в Гонконге

Обновлено в 13:20
Авто

Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Космос

В Москве завершился проект имитации полета на Луну

В российской столице завершился проект SIRIUS.
Обновлено вчера в 10:21
Общество

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное