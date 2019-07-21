Политика
Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией ЗеленскогоКомсомольская правда 17:28
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом заявил журналистам глава политсовета "За жизнь" Виктор Медведчук.
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