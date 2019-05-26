Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРоссийская газета 14:48
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют данные экзитпола социологической службы Elabe.РБК14:34
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