Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРоссийская газета вчера в 14:48

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

РБКвчера в 14:34

Партия Ле Пен победила на выборах в ЕП во Франции

Газета.Ru03:40

Партия Ле Пен с 23,31% выиграла выборы в Европарламент во Франции

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Макрон не будет распускать Национальное собрание по итогам выборов в Европарламент

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Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции

Взгляд.рувчера в 14:45

Зачем нужен Европарламент? Чтобы туда избираться

BaltNews.lv25 мая в 04:05
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Госдолг Украины на конец апреля вырос до $79,82 млрд

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос $1,51 млрд и составил на конец апреля 79,82 млрд.
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Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
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Экономика

«Юлмарт» начал продавать товары китайских производителей

Российская компания собирается представить товары от китайских производителей во всех основных категориях и до конца этого года нарастить их долю в обороте до 5%. Продукция из Китая будет примерно на 15% дешевле остального ассортимента.
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Транспорт

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Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Происшествия

Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено в 08:20
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храма

Обновлено в 09:14
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Авто

Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq

Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Общество

Проверка школьных знаний: в России начинается основной этап ЕГЭ

В понедельник, 27 мая, в России стартует основной этап Единого государственного экзамена.
Обновлено в 01:54
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
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Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

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Обновлено в 02:31
Политика

Коломойский рассказал, как Зеленский шутил о президентстве

Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1" Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" рассказал, как Владимир Зеленский ранее шутил на тему президентства.
Обновлено в 09:00
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой

Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска

Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.
Обновлено в 09:51
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Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

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Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
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Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.
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Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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Политика

В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко

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Общество

Роскомнадзор потребовал от саратовского депутата удалить с YouTube видео о протестах в Екатеринбурге

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил письмо от YouTube, который уведомил его о требовании Роскомнадзора удалить его видео о протестах в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:35
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
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