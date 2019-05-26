Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРоссийская газета вчера в 14:48

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

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