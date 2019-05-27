Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости вчера в 16:11

с чего всё началось

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Политика Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Транспорт На проспекте Победы начались работы На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.

Политика Международный трибунал потребовал освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков и корабли.

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Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Футбол Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА Пабло Бентанкур, агент нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.

Происшествия В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".

Политика Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Футбол Нобель Арустамян: «Агенты предложили Мирзова „Локомотиву“» Футбольный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что агенты полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова предложили игрока московскому «Локомотиву».

Шоу-бизнес Леонид Агутин нежно поздравил Анжелику Варум с юбилеем Анжелике Варум исполнилось 50 лет, о чем она с радостью сообщила своим подписчикам в Instagram, выразив желание прожить остаток жизни в окружении близких и друзей.

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Происшествия Более 150 снарядов времен войны нашли на стройке в Москве Свыше 150 снарядов времен Великой Отечественной войны, по уточненным данным, нашли в ходе строительства жилого комплекса на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Армия и оружие В США заявили, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35 В ходе мероприятия американский лидер заявил, что японское правительство намерено приобрести у США 105 боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.

Политика Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.