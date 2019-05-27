Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости вчера в 16:11
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.
Читать в источнике
Оценить161
с чего всё началось
Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют данные экзитпола социологической службы Elabe.РБКвчера в 14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Теннис
Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос»
Обновлено в 04:54
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Транспорт
На проспекте Победы начались работы
На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.
Обновлено в 04:32
Политика
Международный трибунал потребовал освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков и корабли.
Обновлено 25 мая в 07:09
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено 24 мая в 05:27
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Агент Эрнандеса подтвердил, что футболист покинет ЦСКА
Пабло Бентанкур, агент нападающего московского ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил, что его клиент покинет команду.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии
Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Политика
Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы
В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:56
Кино
Алтайский священник увидел оскорбление чувств верующих в фильме «Т-34»
Барнаульский священник храма в честь Иверской иконы Божией Матери Александр Микушин назвал фильм «Т-34» о Великой Отечественной войне «оскорблением чувств верующих и здравого смысла».
Обновлено в 04:12
Футбол
Нобель Арустамян: «Агенты предложили Мирзова „Локомотиву“»
Футбольный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что агенты полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова предложили игрока московскому «Локомотиву».
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Леонид Агутин нежно поздравил Анжелику Варум с юбилеем
Анжелике Варум исполнилось 50 лет, о чем она с радостью сообщила своим подписчикам в Instagram, выразив желание прожить остаток жизни в окружении близких и друзей.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Происшествия
Более 150 снарядов времен войны нашли на стройке в Москве
Свыше 150 снарядов времен Великой Отечественной войны, по уточненным данным, нашли в ходе строительства жилого комплекса на севере Москвы, рассказал РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Шотландка пожаловалась на простуду и впала в кому
Обновлено в 02:15
Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
В США заявили, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35
В ходе мероприятия американский лидер заявил, что японское правительство намерено приобрести у США 105 боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II.
Обновлено в 04:44
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45