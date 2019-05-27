Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости вчера в 16:11

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.
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Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют
 данные экзитпола социологической службы Elabe.
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Партия Марин Ле Пен победила на выборах в Европарламент

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