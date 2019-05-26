Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости 16:11

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.
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Подробнее о событии

«Нацобъединение» Ле Пен и «Республика на марше» доминируют на евровыборах во Франции

ТАСС19:46

Зачем нужен Европарламент? Чтобы туда избираться

BaltNews.lvвчера в 04:05

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

РИА Новости16:11

Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

РБК14:34

Ле Пен советует Макрону распустить парламент

News.ru16:29

Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции

Взгляд.ру14:45

Партия Ле Пен обошла партию Макрона на выборах в Европарламент

Газета.Ru17:29
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Политика

Меган Маркл отказалась обедать с Трампом

Обновлено в 06:21
Здоровье

Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета

Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Футбол

Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»

По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Общество

Школы Читы переполнены почти на 10 тысяч учеников

В три смены ни одна школа не работает.
Обновлено в 18:35
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Экономика

Микрорегулирование сочли слишком радикальным

МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Саморегулируемая организация (СРО) МФО "МиР" направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка (есть в распоряжении "Ъ").
Обновлено в 18:18
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено в 17:25
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Умер бывший командующий Северо-Кавказским округом ВВ МВД

На 81-м году жизни умер генерал-лейтенант Юрий Анатольевич Косполапов, в 1993 году возглавивший тогда только сформированный Северо-Кавказский округ ВВ МВД.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Экономика

В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа

Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Экономика

Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция

Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
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