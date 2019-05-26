Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости 16:11
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.
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Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют данные экзитпола социологической службы Elabe.РБК14:34
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Итоги выборов в Европарламент: сторонники снятия антироссийских санкций набирают более 10%
Комсомольская правда17:25
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