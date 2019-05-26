Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости 16:11

с чего всё началось

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса» В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.

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Хоккей Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019 Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Политика Экзитпол: партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии Правая партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии. Об этом информирует AFP со ссылкой на данные экзитполов.

Космос Спутники Илона Маска над Россией попали на видео В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.

Происшествия Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Политика Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

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Кино «Аладдин» возглавил американский прокат Лидером американского бокс-офиса за 24-26 мая (сразу оговоримся, что в последний понедельник весны в США отмечается День памяти, - и благодаря этому заключительный уикенд мая является традиционно удлиненным) стал новый "Аладдин", игровой ремейк одноименной легенды студии Disney.

Экономика Москва стала лидером по социальным расходам У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.

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Футбол Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Политика Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.