Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости 16:11
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.
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Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют данные экзитпола социологической службы Elabe.РБК14:34
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Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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Общество
Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
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Хоккей
Кожевников жестко отругал хоккейную сборную: Все видели – игры нет
Матч в Братиславе завершился со счетом 0:1. Мнение о прошедшем матче и игре российской сборной в целом в интервью «СпортМК» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Футбол
«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ
Московский «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.
Обновлено в 15:44
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем ЧМ, Кучеров — лучший нападающий
Хоккеист сборной Чехии Филип Гронек признан лучшим защитником, а Никита Кучеров — лучшим нападающим чемпионата мира.
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Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Автоспорт
Лучшая гонка сезона для Toro Rosso
Обновлено в 15:37
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ
Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
Политика
Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков
Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Футбол
ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Футбол
Шамах завершил карьеру футболиста
Марокканский нападающий Маруан Шамах принял решение о завершении игровой карьеры, рапортует BeInSports.
Обновлено в 08:44
Авто
Названы самые красивые кабриолеты
Эксперты портала 110km.ru отобрали самые красивые автомобили современности с откидным верхом. Так, первое место занял Alfa Romeo 4C Spider.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов
«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
Обновлено в 16:44
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
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Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Футбол
Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено в 16:01
Общество
ВОЗ признала игровое расстройство болезнью
Всемирная организация здравоохранения включила в 11-ю версию международной классификации болезней игровое расстройство.
Обновлено в 10:28
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Пассажирский автобус «Киев — Прага» сгорел дотла на трассе в Польше
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше.
Обновлено в 12:48
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
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