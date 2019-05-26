Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости 16:11

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.
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Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют
 данные экзитпола социологической службы Elabe.
РБК14:34

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Партия Ле Пен выбилась в лидеры на выборах в Европарламент во Франции

Комсомольская правда15:30

Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции

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СМИ: в правительстве Франции не будет перестановок по итогам выборов в Европарламент

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Опросы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент

Известия14:36

Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

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Ле Пен требует от Макрона роспуска парламента Франции

Газета.Ru15:25

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

РИА Новости16:11
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Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

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Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Общество

Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
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Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
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Кожевников жестко отругал хоккейную сборную: Все видели – игры нет

Матч в Братиславе завершился со счетом 0:1. Мнение о прошедшем матче и игре российской сборной в целом в интервью «СпортМК» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ

Московский «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.
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Обновлено в 16:54
Политика

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
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Лучшая гонка сезона для Toro Rosso

Обновлено в 15:37
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
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В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ

Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
Политика

Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков

Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Футбол

ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 09:14
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Футбол

Шамах завершил карьеру футболиста

Марокканский нападающий Маруан Шамах принял решение о завершении игровой карьеры, рапортует BeInSports.
Обновлено в 08:44
Авто

Названы самые красивые кабриолеты

Эксперты портала 110km.ru отобрали самые красивые автомобили современности с откидным верхом. Так, первое место занял Alfa Romeo 4C Spider.
Обновлено в 03:24
Футбол

«Аталанта» и «Интер» вышли в Лигу чемпионов

«Аталанта» из Бергамо обыграла «Сассуоло» (3:1), набрала 69 очков и отобралась в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
Обновлено в 16:44
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Футбол

Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ

"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
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Общество

ВОЗ признала игровое расстройство болезнью

Всемирная организация здравоохранения включила в 11-ю версию международной классификации болезней игровое расстройство.
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Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия

У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу

Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
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Происшествия

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Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше.
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Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
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