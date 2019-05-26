Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во ФранцииРИА Новости 16:11

с чего всё началось

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции. У нее 24,2% голосов, у идущей на втором месте партии Эммануэля Макрона "Вперед, республика" – 22,4%.

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

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Общество Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".

Хоккей Кожевников жестко отругал хоккейную сборную: Все видели – игры нет Матч в Братиславе завершился со счетом 0:1. Мнение о прошедшем матче и игре российской сборной в целом в интервью «СпортМК» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Футбол «Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ Московский «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.

Хоккей Василевский признан лучшим вратарем ЧМ, Кучеров — лучший нападающий Хоккеист сборной Чехии Филип Гронек признан лучшим защитником, а Никита Кучеров — лучшим нападающим чемпионата мира.

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Футбол ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

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