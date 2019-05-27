Политика

Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во ФранцииПолит.ру 02:41

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов, сообщило французское министерство внутренних дел.
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Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют
 данные экзитпола социологической службы Elabe.
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