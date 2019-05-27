Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во ФранцииПолит.ру 02:41

с чего всё началось

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов, сообщило французское министерство внутренних дел.

Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во Франции

Политика Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Политика Евроскептики укрепили позиции по итогам выборов в Европарламент Хотя принятие политических решений, вероятно, будет затруднено в связи с распадом "большой коалиции" правоцентристских и левоцентристских сил, результаты выборов защитили Евросоюз от попыток евроскептиков разбить крупнейший в мире торговый блок.

Религия Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Происшествия Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе "Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.

Происшествия Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.

Авто Камеры научат ловить водителей, лишенных прав Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.

Здоровье Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Политика США отказались заключать торговую сделку с Китаем Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Футбол Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20% Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Хоккей В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019 В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Общество В Волгограде выпускники сдают первый ЕГЭ по географии и литературе Для родителей выпускников и самих ребят наступают нелегкие времена - 27 мая одиннадцатиклассники сдают первый официальный ЕГЭ - по литературе и географии.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям В воскресенье, 26 мая, в России вступил в силу приказ Минтруда, в соответствии с которыми устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.

Экономика К «Ашан» потянулись иски от арендодателей Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».

Транспорт Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Политика Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье» За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Авто Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).