Политика

Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во ФранцииПолит.ру 02:41

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов, сообщило французское министерство внутренних дел.
Читать в источнике
с чего всё началось
Консервативная националистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют
 данные экзитпола социологической службы Elabe.
РБКвчера в 14:34

Подробнее о событии

Политическая конструкция Евросоюза трещит по швам

News.ru05:59

Партия Марин Ле Пен победила на выборах в Европарламент

Телеканал 360°02:46

Партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции

Взгляд.рувчера в 14:45

Партия Ле Пен с 23,31% выиграла выборы в Европарламент во Франции

РИА Новости02:05

Макрон не будет распускать Национальное собрание по итогам выборов в Европарламент

ТАСС03:24

Опрос показал победу партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции

РБКвчера в 14:34

Партия Ле Пен победила на выборах в ЕП во Франции

Газета.Ru03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Политика

В партии Зеленского отказались от дефолта

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Минтранс представит первые итоги расследования катастрофы SSJ100 летом

Предварительные итоги расследования причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) будут обнародованы в середине лета.
Обновлено в 06:38
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Религия

Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах

Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу

В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:10
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Пентагон закупит российские боеприпасы

Обновлено в 06:50
Энергетика

Чехия сообщила о возобновлении поставок по «Дружбе»

Чешский трубопроводный оператор MERO сообщил о возобновлении поставки нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:21
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Обновлено в 00:00
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Хоккей

Финляндия стала триумфатором чемпионата мира по хоккею

Финляндия третий раз стала чемпионом мира по хоккею: до этого сборная выигрывала чемпионаты 1995 и 2011 годов.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено вчера в 08:34
Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

Обновлено в 07:40
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено в 05:19
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Наука

Китайцы показали самый быстрый маглев в мире

Китайская корпорация CRRC представила прототип поезда на магнитной подушке, который после введения в строй станет самым быстрым маглевом в мире.
Обновлено в 05:37
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

Чай с солодкой может вызвать гипертоническую болезнь

Было обнаружено, что оно вызвано употреблением домашнего чая с корнем солодки.
Обновлено в 00:50
Общество

«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель

В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Соцсети: упавшее дерево придавило детей в Альметьевске

Упавшее дерево придавило детей на улице Белоглазова в Альметьевске. Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях.
Обновлено в 07:53
Экономика

Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.
Обновлено в 04:46
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное