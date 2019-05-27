Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во ФранцииПолит.ру 02:41

с чего всё началось

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов, сообщило французское министерство внутренних дел.

Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во Франции

Политика В партии Зеленского отказались от дефолта Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против объявления в стране дефолта.

Происшествия Минтранс представит первые итоги расследования катастрофы SSJ100 летом Предварительные итоги расследования причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) будут обнародованы в середине лета.

Религия Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.

Политика В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Энергетика Чехия сообщила о возобновлении поставок по «Дружбе» Чешский трубопроводный оператор MERO сообщил о возобновлении поставки нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба».

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Транспорт Таксистам могут запретить работать сверх нормы Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.

Хоккей Финляндия стала триумфатором чемпионата мира по хоккею Финляндия третий раз стала чемпионом мира по хоккею: до этого сборная выигрывала чемпионаты 1995 и 2011 годов.

Армия и оружие Сирийская армия отбила город в провинции Хама Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Происшествия В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.

Политика Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии "Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Армия и оружие Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019» Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Наука Китайцы показали самый быстрый маглев в мире Китайская корпорация CRRC представила прототип поезда на магнитной подушке, который после введения в строй станет самым быстрым маглевом в мире.

Экономика Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».

Здоровье Чай с солодкой может вызвать гипертоническую болезнь Было обнаружено, что оно вызвано употреблением домашнего чая с корнем солодки.

Общество «Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.

Происшествия Соцсети: упавшее дерево придавило детей в Альметьевске Упавшее дерево придавило детей на улице Белоглазова в Альметьевске. Фото и видео с места происшествия появились в соцсетях.

Экономика Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиян В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары - торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.