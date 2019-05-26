Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во ФранцииГазета.Ru 14:32

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные экзитполов Elabe.

Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции

Экономика В Москве резко подорожали полисы ОСАГО На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

Армия и оружие Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.

Политика Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи» Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Политика Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Британии Партия Brexit, поддерживающая выход страны из Евросоюза, побеждает на выборах в Европарламент в Великобритании.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.

Хоккей Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".

Футбол В ЦСКА рассказали о судьбе Бекао и Влашича Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с защитником Бекао и полузащитником Николой Влашичем, которые выступают за армейцев на правах аренды из «Байи» и «Эвертона» соответственно.

Технологии Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.

Политика Явка на выборах в Европарламент составила 50,5% «Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).

Армия и оружие Умер бывший командующий Северо-Кавказским округом ВВ МВД На 81-м году жизни умер генерал-лейтенант Юрий Анатольевич Косполапов, в 1993 году возглавивший тогда только сформированный Северо-Кавказский округ ВВ МВД.

Космос Огненные шары осветили небо над Австралией Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.

Общество Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителя F-16, замаскированного под Су-57 Американские военные опубликовали видеозапись полета самолета F-16C, замаскированного под истребитель пятого поколения Су-57 ВКС РФ.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Экономика Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Футбол Адиев назвал условие, при котором Керимов был готов помочь «Анжи» Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев пояснил, почему бизнесмен и политик Сулейман Керимов не стал помогать клубу, находящемуся в трудном финансовом положении.

Футбол Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.

Общество Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.