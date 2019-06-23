Политика

Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра СтамбулаГазета.Ru вчера в 12:42

Кандидат от правящей Партии Турции и близкий соратник президента страны Реджепа Эрдогана - Бинали Йылдырым проиграл на выборах мэра Стамбула.
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Президент выразил надежду на то, что результаты выборов пойдут городу на пользу, а также отметил, что это была воля народа, написал на своей странице в Twitter
 Эрдоган.
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ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах

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Обновлено вчера в 03:07
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
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Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
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В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем

В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
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Обновлено вчера в 23:23
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Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании

Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
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Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет

Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
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Есть и эксклюзивные права для владельцев гаджетов на Android, они имеют возможность осуществлять передачу права на владение беседой или каналом.
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Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
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Бинали Йылдырым
Турецкий политик
Турецкий государственный и политический деятель. Лидер правящей Партии справедливости и развития с 22 мая 2016 года по 21 мая 2017 года. Премьер-министр Турции с 22 мая 2016 по 9 июля 2018 года
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