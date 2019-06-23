Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра СтамбулаГазета.Ru вчера в 12:42

с чего всё началось

Кандидат от правящей Партии Турции и близкий соратник президента страны Реджепа Эрдогана - Бинали Йылдырым проиграл на выборах мэра Стамбула.

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Кино Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море.

Экономика Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.

Общество Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Политика ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Экономика ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.

Авто Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Общество Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.

Игры Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.

Политика Вопрос о полномочиях российской делегации решается сегодня в ПАСЕ Российскую делегацию лишили прав, в том числе голоса, 5 лет назад в связи с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе.

Происшествия В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Технологии Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.

Музыка Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.

Общество Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Интернет Telegram даст возможность пользователям передавать права на каналы Есть и эксклюзивные права для владельцев гаджетов на Android, они имеют возможность осуществлять передачу права на владение беседой или каналом.

Гаджеты Объявлена дата выхода смартфона Xiaomi Mi CC9 Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e будут представлены 2 июля 2019.

Наука В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.