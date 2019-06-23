Политика
Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра СтамбулаГазета.Ru вчера в 12:42
Кандидат от правящей Партии Турции и близкий соратник президента страны Реджепа Эрдогана - Бинали Йылдырым проиграл на выборах мэра Стамбула.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент выразил надежду на то, что результаты выборов пойдут городу на пользу, а также отметил, что это была воля народа, написал на своей странице в Twitter Эрдоган.Известиявчера в 15:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Турции поздравил оппозицию с победой на повторных выборах мэра Стамбула
Говорит Москвавчера в 15:52
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Кино
Люк Бессон: лучше, чем сами русские, о России не снимет никто
По словам Бессона, всему миру есть чему поучиться у жителей поселка Видяево в Мурманской области, и фильм "Курск" был снят с большим уважением к семьям российских подводников, погибших в катастрофе в Баренцевом море.
Обновлено в 02:00
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах
Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено 22 июня в 17:04
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
Обновлено в 02:04
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Общество
Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом
Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Оренбурге арестованы ещё трое подозреваемых в убийстве в Соль-Илецке
Установлены личности и задержаны еще трое подозреваемых в убийстве жителя Соль-Илецкого района.
Обновлено в 01:51
Игры
Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim
Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Вопрос о полномочиях российской делегации решается сегодня в ПАСЕ
Российскую делегацию лишили прав, в том числе голоса, 5 лет назад в связи с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:07
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Технологии
Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании
Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Интернет
Telegram даст возможность пользователям передавать права на каналы
Есть и эксклюзивные права для владельцев гаджетов на Android, они имеют возможность осуществлять передачу права на владение беседой или каналом.
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Объявлена дата выхода смартфона Xiaomi Mi CC9
Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e будут представлены 2 июля 2019.
Обновлено в 02:45
Наука
В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком
Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52