Политика
Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от ПорошенкоГазета.Ru вчера в 23:49
Украинские депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвали президента Украины Петра Порошенко "покаяться на коленях" перед жителями страны за пять лет "горя, нищеты и страданий", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление партии.
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Украинские политики посоветовали Порошенко «покаяться на коленях» перед народом
Телеканал 360°вчера в 22:31
На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны
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