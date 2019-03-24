Политика

Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от ПорошенкоГазета.Ru вчера в 23:49

Украинские депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" призвали президента Украины Петра Порошенко "покаяться на коленях" перед жителями страны за пять лет "горя, нищеты и страданий", передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление партии.
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Порошенко призвали на коленях покаяться за «кредитную капельницу» и «пять лет горя»

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