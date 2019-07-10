Футбол
Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемыРИА Новости 13:57
Новичок московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что будет добиваться уважения болельщиков своими действиями на поле, а не поцелуями эмблемы. Паршивлюк перешел в "Динамо" из "Ростова" в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Паршивлюк – болельщикам «Динамо»: Я – воспитанник «Спартака», этого не отнять
Спорт день за днем15:45
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании
Автомобиль посольства России в Албании попал в среду в ДТП, два человека пострадали, передает портал издания Albanian Daily News.
Обновлено в 16:33
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество
Добровольцы помогут туристам в историческом центре Стамбула
По итогам письменных и устных испытаний было отобрано 450 добровольцев, которые до конца лета будут помогать туристам в шести самых посещаемых зонах исторического центра Стамбула.
Обновлено в 16:45
Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено в 11:50
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04
Кино
Скончался звезда «Людей в черном» Рип Торн
В США в возрасте 88 лет ушел из жизни актер Рип Торн.
Обновлено в 01:52
Общество
И.Воронин: «Вместе мы можем сделать много хороших вещей»
Тамара Владимировна– Сегодня магистрали в городе ремонтируются в рамках федеральной программы « Безопасные и качественные дороги», где проектами предусмотрено обновление не только проезжей части, но и пешеходных дорожек, а также замена бордюров и прочие работы, поэтому здесь и средства заложены совсем другие.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами
Обновлено в 04:00
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионов
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:11
Общество
С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»
Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Политика
Медведчук рассказал о предательстве Януковича
В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы.
Обновлено в 13:03
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Космос
Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому тестовому сбросу
Во время первого теста инженеры планируют испытать подкрыльные крепления, удерживающие ракету, а также изучить эффективность механизма расцепления.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован
Всемирно известный итальянский режиссер Тинто Брасс экстренно доставлен в одну из больниц Рима. Он находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Начался сбор денег для кассира Луизы Хайруллиной
Обновлено в 16:16
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Футбол
«Челси» не смог выиграть первый матч под руководством Лэмпарда
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии
Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Космос
Забавным роботом на четырех «лапах» сыграли в пинг-понг: видео
Первоначально робот SpaceBok, напоминающий собаку, был создан для быстрого движения по пересеченной местности.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу
Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20