Футбол

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемыРИА Новости 13:57

Новичок московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что будет добиваться уважения болельщиков своими действиями на поле, а не поцелуями эмблемы. Паршивлюк перешел в "Динамо" из "Ростова" в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Паршивлюк перешел в «Динамо»

Sports.ru14:05

Паршивлюк: «Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы „Динамо“, а на поле. Буду биться»

Sport24.ru13:41

Паршивлюк: «Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле»

ProstoProSport15:00

Паршивлюк не стал целовать эмблему «Динамо». Бело-голубые встретились с болельщиками

Советский спорт15:00

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы

РИА Новости13:57

Паршивлюк рассказал болельщикам «Динамо» о «Спартаке»

Спорт-Экспресс13:49

Паршивлюк: уважение болельщиков зарабатывается не поцелуями эмблемы, а игрой

Чемпионат13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Авто

В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:09
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Культура

В Белоруссии скончался художник Виктор Громыко

Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза художников.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом

Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву

Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Космос

Найден астероид с самым коротким периодом обращения

Предыдущий рекорд по длине времени обращения принадлежал астероиду 2019 AQ3, который был также обнаружен с помощью ZTF.
Обновлено в 03:45
Футбол

Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Авто

Renault Arkana отправляется в Гранд-Тур по России

Renault Россия начинает проект под названием «Гранд Тур Renault ARKANA» посвященный началу продаж нового купеобразного кроссовера.
Обновлено в 03:44
Общество

Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие

Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Наука

Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные

Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.
Обновлено в 04:13
Кино

Объявлена программа кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko

Обновлено в 05:12
Происшествия

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.
Обновлено в 10:55
Транспорт

В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты

В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Здоровье

В детскую больницу в Пензе закупили авторефрактометр

В пресс-службе областного минздрава подчеркнули: «До конца года офтальмологическая служба в областной детской больнице будет полностью укомплектована».
Обновлено в 10:56
Политика

В Ростовской области назначен новый замгубернатора

Напомним, что место замгубернатора стало вакантным в конце мая, когда свой пост покинул Юрия Молодченко.
Обновлено в 15:06
Авто

Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Интернет

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Хоккей

СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе

Обновлено в 13:05
Происшествия

Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна

10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Происшествия

В США на шоссе из машины высыпались деньги

Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО

Обновлено в 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Викторович Паршивлюк
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное