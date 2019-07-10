Новичок московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что будет добиваться уважения болельщиков своими действиями на поле, а не поцелуями эмблемы. Паршивлюк перешел в "Динамо" из "Ростова" в летнее трансферное окно.

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы

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