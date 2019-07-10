Футбол

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемыРИА Новости 13:57

Новичок московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Паршивлюк заявил, что будет добиваться уважения болельщиков своими действиями на поле, а не поцелуями эмблемы. Паршивлюк перешел в "Динамо" из "Ростова" в летнее трансферное окно.
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«Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой». Классный ответ Паршивлюка болельщикам «Динамо»

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