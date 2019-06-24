Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»Газета.Ru 09:46
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24. Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме 2+1.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
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Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
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Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Космос
В NASA подтвердили наличие метана на Марсе
Специалисты NASA подтвердили наличие высокой концентрации метана в атмосфере Марса.
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Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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Авто
В России стали покупать более мощные автомобили
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», десять лет назад на долю машин мощностью свыше 100 л.с. приходилось чуть более половины российского рынка новых автомобилей (52%).
Обновлено в 02:59
Политика
Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн
Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
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Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого государственного экзамена, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.
Обновлено в 09:29
Экономика
Наталья Орлова из Альфа-банка не верит, что ЦБ резко снизит ставки
На фото: главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова вновь проявляет "ястребиность" в вопросе денежно-кредитной политики в России, негласно призывая регулятора не уподобляться мировым ЦБ в погоне за смягчении риторики / политики.
Обновлено в 08:36
Наука
Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника
Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.
Обновлено в 09:25
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Более 200 вертолетов произведут в России до конца 2019 года
Все контракты на военную технику оплачены и планируются к выполнению. Свыше 200 новых вертолетов произведут в России до конца 2019 года.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
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Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 09:15
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
МИД Турции: Анкара приобрела С-400, несмотря на угрозы от Вашингтона
Турция приобрела российские комплексы ПВО, несмотря на угрозы от США, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу 24 июня, сообщает телеканал NTV Haber.
Обновлено в 09:10
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика
Текслер назвал отставку мэра Челябинска решением горожан
Обновлено в 04:21
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Наука
Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совфеде
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Наука
Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое
Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22