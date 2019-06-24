Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»Газета.Ru 09:46
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24. Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме 2+1.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Политика
Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву
Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Ради молодой жены 58-летний Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов.
Обновлено в 03:43
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Путин запретил с 8 июля авиасообщение с Грузией
"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.
Обновлено 21 июня в 16:31
Футбол
Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме
Обновлено вчера в 08:25
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Футбол
Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера
Обновлено в 11:30
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Космос
Лунная миссия NASA может быть отменена
Совсем недавно эксперты космического агентства снова обратились к Конгрессу США с просьбой о выделении дополнительных средств на лунную программу.
Обновлено вчера в 17:50
Здоровье
В Курской областной больнице появился новый ангиограф
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Певица Пелагея показала фанатам редкие фото с подросшей дочерью
Певица Пелагея опубликовала в соцсети Instagram фотографии, где показала многочисленным фанатам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Футбол
Адвокат Мамаева: подадим на УДО после прибытия Павла в колонию
Обновлено в 11:35
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730
Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский уволил губернаторов трех украинских областей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:41
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 08:25
Авто
Автопроизводители пугают предстоящим падением авторынка
Российские автопроизводителей совместно с ассоциацией РОАД провели сегодня конференцию, на которой попытались спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на авторынке страны.
Обновлено в 10:12
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30