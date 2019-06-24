Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»Газета.Ru 09:46

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24. Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме 2+1.
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Паршивлюк подписал контракт с московским «Динамо» (фото)

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Бывший капитан «Спартака» перешел в «Динамо»

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Сергей Паршивлюк перешел в «Динамо»

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СМИ: Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

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