Паршивлюк перешел в московское «Динамо»Газета.Ru 09:46

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24. Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме 2+1.

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

Политика Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".

Политика Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Происшествия Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Политика Путин запретил с 8 июля авиасообщение с Грузией "С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.

Музыка «Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Происшествия Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.

Кино Не стало актера Андрея Харитонова Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.

Космос Лунная миссия NASA может быть отменена Совсем недавно эксперты космического агентства снова обратились к Конгрессу США с просьбой о выделении дополнительных средств на лунную программу.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.

Политика Власти Грузии пошли на уступки митингующим Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.

Шоу-бизнес Певица Пелагея показала фанатам редкие фото с подросшей дочерью Певица Пелагея опубликовала в соцсети Instagram фотографии, где показала многочисленным фанатам подросшую дочь Таисию.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Гаджеты Смартфон Lenovo Z6 получит процессор Snapdragon 730 Господин Ченг подтвердил предположения о том, что «сердцем» смартфона Z6 послужит процессор Snapdragon 730 разработки Qualcomm.

Политика Зеленский уволил губернаторов трех украинских областей Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.

Авто Автопроизводители пугают предстоящим падением авторынка Российские автопроизводителей совместно с ассоциацией РОАД провели сегодня конференцию, на которой попытались спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на авторынке страны.