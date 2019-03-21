Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованнымиАргументы и Факты 15:48
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Политика
В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.
Обновлено в 21:06
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
Политика
Глава Оренбургской области ушел в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:40
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Космос
Обезвреживание отходов «Черной дыры» начнется в апреле 2019 года
Предприятие приступит к основной работе по обезвреживанию отходов в "Черной дыре" в начале апреля 2019 года после всех испытаний и экологических экспертиз.
Обновлено в 10:23
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Boeing установит на 737 Max дополнительный сигнал тревоги
Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:58
Хоккей
Форвард «Тампы» Кучеров повторил достижение Федорова
Обновлено в 21:16
Политика
Пушков назвал США главным похоронщиком международного права
Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено в 18:57
Здоровье
К чему может привести возврат перевода часов, рассказали учёные
Учёные рассказали, как возврат перевода часов повлияет на организм человека.
Обновлено в 03:53
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Космос
«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита
Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
Обновлено вчера в 18:08