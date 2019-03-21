Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованнымиАргументы и Факты 15:48

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Facebook признала, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

Интерфакс12:51

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

РИА Новости13:52

Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

ТАСС13:30

Facebook признала, что хранила пароли на серверах компании в открытом доступе

Эхо Москвы17:05

Facebook хранила пароли миллионов пользователей в открытом виде, и сотрудники имели к ним доступ

Хакер Online15:30

Эксперт прокомментировал хранение Facebook части паролей в незащищённом виде

RT на русском13:20

Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»

Газета.Ru11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика

Венгрия договорилась с Газпромом о поставках газа в обход Украины

Венгрия в 2020 году будет продолжать получать газ от российского Газпрома даже если Москва и Киев не договорятся о продлении контракта на транзит топлива через Украину.
Обновлено в 19:16
Теннис

Рублев вышел во второй круг турнира в Майами

Обновлено в 18:16
Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»

Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес

Башаров официально развелся с женой

В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

Обновлено в 18:40
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Политика

МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Авто

Началось производство пикапа Jeep Gladiator

Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Политика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Спорт

Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Культура

Голодец поручила усилить безопасность музеев и их коллекций

После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг.
Обновлено в 10:13
Общество

Гороскоп на 22 марта: День подходит для романтики и обмена знаками внимания

ОВЕН Время характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью.
Обновлено в 18:00
Кино

Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым

Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом

Обновлено в 06:23
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы для полетов из Пулково

Со 2 апреля на 36 направлениях полетов авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга начнут действовать безбагажные тарифы.
Обновлено в 19:58
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Кино

В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»

Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Экономика

Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина

О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Сомневающийся в своем отцовстве Глеб Жемчугов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное