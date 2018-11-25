Футбол

«Парма» за тайм обыграла «Сассуоло»
Евро-футбол.ру
09:17

В матче 13-го тура "Парма" с "Сассуоло" сражались за важные очки в споре за места в зоне еврокубков. Хозяева благодаря голам Жервиньо и Бруну Алвеша обеспечили себе запас в два мяча к 25-й минуте. В ответ Хоума Бабакар реализовал пенальти - 2:1.
Евро-футбол.ру09:17

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Гол Бруну Алвеша помог «Парме» победить «Сассуоло»

Спорт-Экспресс09:33

Гол экс-защитника «Зенита» принес «Парме» победу над «Сассуоло»

Sport24.ru08:44

«Парма» обыграла «Сассуоло»

Матч ТВ08:28

«Парма» обыграла «Сассуоло»

Sportbox.RU08:28

«Парма» победила «Сассуоло», поднявшись в зону еврокубков

Чемпионат08:23

«Парма» за тайм обыграла «Сассуоло»

Евро-футбол.ру09:17
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Футбол

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Жервиньо
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Парма» и сборной Кот-д’Ивуара.
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