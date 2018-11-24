В матче 13-го тура "Парма" с "Сассуоло" сражались за важные очки в споре за места в зоне еврокубков. Хозяева благодаря голам Жервиньо и Бруну Алвеша обеспечили себе запас в два мяча к 25-й минуте. В ответ Хоума Бабакар реализовал пенальти - 2:1.

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