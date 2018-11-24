Футбол
Жервиньо
|6′
Роберто Инглезе
|20′
Бруну Алвеш
|25′
Бруну Алвеш
|36′
|36′
Хума Эль-Бабакар
Алессандро Бастони
|39′
|60′
Кевин-Принс Боатенг
Стефано Сенси
|60′
Франческо Маньянелли
Филип Джуричич
|62′
Альфред Данкан
Лука Силигарди
Жонатан Биабиани
|66′
|78′
Альфред Данкан
Алессандро Матри
Алессандро Бастони
Марчелло Гаццола
|81′
|82′
Марлон
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
|87′
|88′
Джаммарко Феррари
|90′+3′
Андреа Консильи
|27%
|Владение мячом
|73%
|74%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|3
|3
|Отборы
|4
|14
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Парма
Расстановка 4‑3‑3
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
23
Газзола
28
Гальоло
88
Грасси
5
Штулац
17
Барилла
77
Биабиани
45
Инглезе
27
Жервиньо
47
Консильи
2
Марлон
23
Маньяни
31
Феррари
68
Бурабия
10
Матри
9
Джуричич
6
Рожерио
25
Берарди
30
Эль-Бабакар
12
Сенси
Сассуоло
Расстановка 3‑4‑3
В матче 13-го тура "Парма" с "Сассуоло" сражались за важные очки в споре за места в зоне еврокубков. Хозяева благодаря голам Жервиньо и Бруну Алвеша обеспечили себе запас в два мяча к 25-й минуте. В ответ Хоума Бабакар реализовал пенальти - 2:1.
Евро-футбол.ру09:17
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