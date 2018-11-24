Футбол

«Парма» за тайм обыграла «Сассуоло»
Евро-футбол.ру
09:17

Парма — Сассуоло
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион Эннио Тардини
Жервиньо
6′
Роберто Инглезе
20′
Бруну Алвеш
25′
Бруну Алвеш
36′
36′
Хума Эль-Бабакар
Алессандро Бастони
39′
60′
Кевин-Принс Боатенг
Стефано Сенси
60′
Франческо Маньянелли
Филип Джуричич
62′
Альфред Данкан
Лука Силигарди
Жонатан Биабиани
66′
78′
Альфред Данкан
Алессандро Матри
Алессандро Бастони
Марчелло Гаццола
81′
82′
Марлон
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
87′
88′
Джаммарко Феррари
90′+3′
Андреа Консильи
В матче 13-го тура "Парма" с "Сассуоло" сражались за важные очки в споре за места в зоне еврокубков. Хозяева благодаря голам Жервиньо и Бруну Алвеша обеспечили себе запас в два мяча к 25-й минуте. В ответ Хоума Бабакар реализовал пенальти - 2:1.
Евро-футбол.ру09:17

Подробнее о событии

Гол Бруну Алвеша помог «Парме» победить «Сассуоло»

Спорт-Экспресс09:33

Гол экс-защитника «Зенита» принес «Парме» победу над «Сассуоло»

Sport24.ru08:44

«Парма» обыграла «Сассуоло»

Матч ТВ08:28

«Парма» обыграла «Сассуоло»

Sportbox.RU08:28

«Парма» победила «Сассуоло», поднявшись в зону еврокубков

Чемпионат08:23

«Парма» за тайм обыграла «Сассуоло»

Евро-футбол.ру09:17

«Парма» - «Сассуоло»: смогут ли« крестоносцы» разжиться очками?

Все про Спорт рувчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Футбол

Луис Адриано: все в «Спартаке» понимают требования Кононова

Футболисты московского "Спартака" понимают требования главного тренера команды Олега Кононова, заявил нападающий "красно-белых" Луис Адриано.
Обновлено в 11:14
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 11:20
Футбол

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево».
Обновлено в 11:18
Футбол

Стали известны составы «Зенита» и «Ростова» на матч РПЛ

Футболисты Александр Анюков, Артем Дзюба и Миха Мевля выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче чемпионата России по футболу против "Ростова".
Обновлено в 11:03
Футбол

Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.
Обновлено в 11:18
Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:18
Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью

"Атлетик" и "Хетафе" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 09:14
Футбол

Рыболовлев посетил тренировку «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку футболистов. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Обновлено в 11:08
Футбол

УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов

Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:51
Футбол

Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа может перейти в «Ювентус»

Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".
Обновлено в 10:37
Футбол

Защитник «Рубина» Калинин: жаль, что не выиграли в матче с «Анжи»

Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1), в котором он стал автором гола.
Обновлено в 10:08
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 07:29
Футбол

Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
ещё по теме
Жервиньо
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Парма» и сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сассуоло
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное