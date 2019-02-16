Футбол

«Парма» в гостях уступила «Кальяри»Матч ТВ 13:55

Кальяри — Парма
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Лука Пеллегрини
Харис Ликояннис
32′
Лука Чигарини
36′
40′
Юрай Куцка
46′
Алессандро Бастони
Алессандро Дейола
52′
Алессандро Дейола
Кирил Десподов
56′
64′
Лео Штулац
Лука Ригони
Леонардо Паволетти
66′
Леонардо Паволетти
78′
Леонардо Паволетти
85′
87′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
89′
Антонио Барилла
Фабио Чераволо
Жуан Педро
90′
Жуан Педро
90′
Лука Чигарини
Филип Брадарич
90′+2′
Дубль Леонардо Паволетти принес «Кальяри» победу над «Пармой» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Кальяри и завершилась со счетом 2:1. Единственный гол гостей провел Юрай Куцка.
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